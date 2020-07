ebito

– das kostenlose Stadt- und Lifestyle-Magazin – erscheint seit über 10 Jahren jeden Monat in den Städten Ahaus, Vreden, Stadtlohn, Gescher, Südlohn, Oeding, Heek und Legden an über 1.000 Auslegestellen und natürlich online als E-Paper. Das Magazin hat einen festen Bestandteil der Medienwelt in unserer Region eingenommen und wird an hoch frequentierten Orten wie z.B. Restaurants, Cafés, Kinos, Banken, Einzelhändlern, Bäckereien, Tankstellen, Arztpraxen, Solar-, Friseur- und Kosmetikstudios ausgelegt.

In unserer „ebito” finden Sie interessante Interviews, Firmenvorstellungen, Fachbeiträge, Bilderseiten und einen umfangreichen Veranstaltungskalender. Bildgewaltig und immer wieder neu erfunden, zeigen wir unseren Leserinnen und Lesern mit ebito die schönsten Seiten unserer Region mit folgenden Rubriken: Lifestyle, Mobil & Technik, Gesund & Fit, Wohnen & Einrichten, Wirtschaft & Ausbildung. Desweiteren erfahren Sie aktuelle Trends zu den Themenbereichen Garten, Gastro & Events.